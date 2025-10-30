Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı son durum

Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımı kapsamında yapılan İnfaz Koruma Memuru (İKM) başvurularının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ağustos ayında tamamlanan başvuruların ardından gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) duyurusuna çevrildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 5 bin personel alımı süreci, binlerce adayın yakın takibinde. Başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 

CTE İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımına ilişkin sonuçları henüz yayımlamadı. Süreçle ilgili son resmi bilgilere göre, sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. 

İKM sonuçları açıklandığında, adaylar sözlü sınav aşamasına geçecek. Sözlü sınavlarda adayların mesleki bilgisi, Atatürk ilke ve inkılap tarihi, genel kültür düzeyi ile ifade kabiliyetleri değerlendirilecek. Adayların bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı son durum - 1. Resim

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) resmi internet adresi olan cte.adalet.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına erişebilecek. Ayrıca, sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri de aynı platformda ilan edilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda, sözlü sınav tarihleri ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak. Şoför pozisyonundaki adaylar için araç kullanma becerisi, aşçılık pozisyonundakiler için ise mesleki yetenek sınavı da yapılacak. Bu değerlendirmeler sonrasında atama süreci resmen başlayacak.

 

