MHP'den AK Parti'ye 'refah 'payı' çağrısı! Ocak ayını işaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı hükümete 'refah payı' çağrısı yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin geneli ile Sayıştay raporları görüşüldü. Toplantıda milletvekilleri, bütçe teklifine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"TBMM'NİN DENETİM GÖREVİ DAHA ETKİN HALE GELMELİ"

MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge ve denetim mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Kalaycı, "TBMM’nin denetim görevini daha etkin yapabilmesi için kesin hesap kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının, ayrı bir komisyon tarafından görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜYEN VE GÜÇLENEN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin büyüyen, güçlenen ve yükselen bir ülke olduğunu dile getiren Kalaycı, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,3, 2026'da da yüzde 3,8 oranında büyümesinin öngörüldüğünü vurguladı.​​​​​​​ Bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığının altını çizen Kalaycı, sosyal yardım bütçesinin de 2026 yılında 917 milyar liraya yükseltildiğini aktardı.

"YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Türkiye’nin siyasi istikrar ortamında büyük atılımların yapılabileceği bir dönemde olduğunu dile getiren Kalaycı, "Bu dönemde fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte üretim, tasarruf, vergi, gelir dağılımı, tarım, çalışma hayatı ve dijital ekonomi gibi alanlarda yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEKLİLERE İLAVE REFAH PAYI VERİLMELİ"

MHP’nin özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların refahını artıracak adımları desteklediğini ifade eden Kalaycı, "Emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarına ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin kademeli olarak giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.