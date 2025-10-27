Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maaş haczi artık gelire göre! Kim ne kadar ödeyecek belli oldu

Maaş haczinde yeni dönem başlıyor. Gelire göre kademeli kesinti sistemiyle, düşük maaşlı çalışanların cebine daha az yük binecek, yüksek gelirli borçlulardan ise alacak tahsilatı daha hızlı yapılabilecek. İşte detaylar...

Maaş hacizlerinde düzenlemeye gidiliyor. Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile borçluların gelir düzeyine göre farklı kesinti oranlarının uygulanacağı bir sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Mevcut sistemde, maaş haczinde kesinti oranı sabit ve maksimum yüzde 25 olarak uygulanıyor. Bu durum, asgari ücretle çalışan ile yüksek gelirli çalışan arasında fark gözetmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Çiçek Aşıkgil, "Şu anda maaşı ne olursa olsun, bir kişinin maaşından en fazla dörtte biri kesiliyor. Gelir farkı veya borcun miktarı bu oranı etkilemiyor" dedi.

MAAŞ HACZİNE KADEMELİ SİSTEM GELİYOR

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu yaklaşım değişiyor. Hazırlanan taslak, maaş haczinde kademeli bir sistem öngörüyor. Buna göre kesinti oranı, yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişebilecek ve kişinin gelirine göre belirlenecek.

Avukat Aşıkgil, "Asgari ücretli çalışanlar için kesinti oranı yüzde 10'a düşecek. Yani düşük gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması biraz daha kolaylaşacak. Öte yandan yüksek gelirli borçlular için bu oran, maaşına bağlı olarak yüzde 60'a kadar çıkabilecek. Böylece alacaklılar alacaklarına daha hızlı ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR DENGE KURULMUŞ OLACAK"

Aşıkgil, yeni sistemin amacının hem borçlu hem de alacaklı açısından daha dengeli bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Hedef, düşük gelirli borçlunun geçimini korurken, yüksek gelirli borçlulardan alacak tahsilatını daha etkin bir şekilde sağlamaktır. Gelir düzeyine göre haciz uygulanacak ve adil bir denge kurulmuş olacak."

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte maaş haczinde adaletli bir uygulamanın başlaması ve düşük gelirli çalışanların ekonomik olarak rahatlatılması hedefleniyor.

