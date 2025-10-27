Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar

Vietnam’ın Can Tho şehrinde yaşanan sel felaketi hayatı felç ederken, bazı vatandaşların da yüzünü güldürdü. Ülkede meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte kanallardaki su seviyesi yükselirken, balıklar sokaklara kadar döküldü.

1 METRELİK BALIKLAR YAKALANDI

Birçok vatandaş krizi fırsata çevirerek sokaklara ağ atarken, yaklaşık 1 metrelik balıklar yakaladı. Ağ bulamayanlar ise elleriyle avlanarak 8 kilograma kadar ulaşan balıkları yakalamayı başardı.

Bir kişi yakaladığı yayın balığını tek başına kaldıramayınca çevresindekilerden yardım istedi. Öte yandan yaklaşık 2 kilogramlık pembe-beyaz renkte nadir bir yayın balığı da görüntülendi.

Balıkları görenler şaşkına dönerken, görüntüler sosyal medyada da çok kez tıklandı.