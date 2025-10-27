Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar

Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Vietnam’da sel felaketi ilginç görüntülere sahne oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle taşan kanalların suları caddeleri kaplarken, Can Tho kentinde bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirdi. Kimileri sokaklara ağ atarken, kimileri ise yüzen balıkları elleriyle yakaladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi.

Vietnam’ın Can Tho şehrinde yaşanan sel felaketi hayatı felç ederken, bazı vatandaşların da yüzünü güldürdü. Ülkede meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte kanallardaki su seviyesi yükselirken, balıklar sokaklara kadar döküldü. 

Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar - 1. Resim

1 METRELİK BALIKLAR YAKALANDI

Birçok vatandaş krizi fırsata çevirerek sokaklara ağ atarken, yaklaşık 1 metrelik balıklar yakaladı.  Ağ bulamayanlar ise elleriyle avlanarak 8 kilograma kadar ulaşan balıkları yakalamayı başardı. 

Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar - 2. Resim

Bir kişi yakaladığı yayın balığını tek başına kaldıramayınca çevresindekilerden yardım istedi. Öte yandan yaklaşık 2 kilogramlık pembe-beyaz renkte nadir bir yayın balığı da görüntülendi. 

Balıkları görenler şaşkına dönerken, görüntüler sosyal medyada da çok kez tıklandı. 

