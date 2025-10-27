Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Paşinyan, Türkiye–Azerbaycan hattı için "hazırız" dedi!

Paşinyan, Türkiye–Azerbaycan hattı için "hazırız" dedi!

Paşinyan, Türkiye–Azerbaycan hattı için &quot;hazırız&quot; dedi!
Dünya Haberleri

Ermenistan Başbakanı, Türkiye–Azerbaycan hattında taşımacılığa izin vereceklerini duyurarak “engel kalmadı” mesajı verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Azerbaycan’ın transit kısıtlamaları kaldırma kararını “tarihi bir gelişme” olarak nitelendirerek, “Bizim tepkimiz de şu şekildedir: Türkiye’den Azerbaycan’a ve ters yönde tır geçişine izin vermeye hazırız.” dedi.

Paşinyan, Margara–Yeğegnadzor–Sisian–Goris güzergahının Türkiye ile Azerbaycan arasında çift yönlü yük taşımacılığına hizmet edebilecek şekilde neredeyse tamamen hazır olduğunu sözlerine ekledi.

“YÜK TAŞIMACILIĞININ YAPILMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK”

Paşinyan, Ermenistan’ın Margara Sınır Kapısı’nı yenileyip faaliyete geçirdiğini hatırlatarak, “Goris yakınlarındaki Kornidzor bölgesinde de faaliyete hazır bir sınır kapısı bulunuyor. Yük taşımacılığının yapılması için artık hiçbir engel yok.” dedi.

“AZERBAYCAN İÇİN TRANSİT KISITLAMALARINI KALDIRIYORUZ”

Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik transit kısıtlamalarını kaldırma adımına karşılık olarak, “Kısıtlamalar kaldırıldığı gibi biz de Azerbaycan için transit kısıtlamalarını kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan lideri, sürecin tam anlamıyla hayata geçmesi için ABD destekli ‘Trump Rotası (TRIPP) Projesi’ kapsamında yoğun çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.

“ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ BARIŞ ARTIK BİR GERÇEK”

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın fiilen sağlandığını söyleyen Paşinyan, “Artık konuları tartışarak çözüyoruz ve projeleri birlikte hayata geçirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, 2026’da yapılacak parlamento seçimlerinin Ermenistan’ı “ya kalıcı barışa ya da yeniden çatışmaya götürecek dönüm noktası” olacağını ifade etti.

