En büyük derdi şişmanlıktı! Karaborsadan aldığı zayıflama iğnesi hayatına mâl oldu

Akılalmaz olay İngiltere'nin Manchester kentinde yaşandı. Fazla kilolarından şikayetçi olan Karen McGonigal, hastaneye gitti ancak belirli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir tedavi uygulanmadı.

KISA SÜREDE BİRKAÇ DOZ YAPTIRDI

Çok kilolu olduğu için aynı zamanda depresyona giren kadın farklı çözüm yolları ararken sosyal medyada kendisine ucuz bir zayıflama iğnesi önerildi. Fiyatı 20 sterlin olan bu iğnenin yerel bir güzellik salonunda yapıldığını öğrenen kadın, kısa süre içinde birkaç doz iğne yaptırdı.

İlgili Haber Sokak ortasında dehşet! Hiç tanımadıkları gencin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler

ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YAPILIYORDU

Yakın arkadaşı Ffion işlemin çok kısa sürdüğünü vurgulayarak, Karen’in "salona girip üç dakika içinde çıktığını" söyledi.

4 GÜN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İğnelerin etkisini gören kadın, günden güne zayıflasa da son dozdan sonra aniden fenalaştı. Şiddetli mide ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan kadın, 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından konuşan kızları, "Sonuç yıkıcı. Yürek parçalayıcı ve gerçekten değmez." sözleriyle acılarını dile getirdi.

İngiliz polisi, olayla ilgili olarak bir kişiyi adam öldürme şüphesiyle, diğerini ise kontrollü madde tedariki şüphesiyle gözaltına aldı.