En büyük derdi şişmanlıktı! Karaborsadan aldığı zayıflama iğnesi hayatına mâl oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan 53 yaşındaki Karen McGonigal, bir güzellik salonunda zayıflama iğnesi yaptırdıktan dört gün sonra hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi kadının ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz olay İngiltere'nin Manchester kentinde yaşandı. Fazla kilolarından şikayetçi olan Karen McGonigal, hastaneye gitti ancak belirli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle bir tedavi uygulanmadı. 

KISA SÜREDE BİRKAÇ DOZ YAPTIRDI

Çok kilolu olduğu için aynı zamanda depresyona giren kadın farklı çözüm yolları ararken sosyal medyada kendisine ucuz bir zayıflama iğnesi önerildi. Fiyatı 20 sterlin olan bu iğnenin yerel bir güzellik salonunda yapıldığını öğrenen kadın, kısa süre içinde birkaç doz iğne yaptırdı. 

ÜÇ DAKİKA İÇİNDE YAPILIYORDU

Yakın arkadaşı Ffion işlemin çok kısa sürdüğünü vurgulayarak, Karen’in "salona girip üç dakika içinde çıktığını" söyledi. 

4 GÜN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İğnelerin etkisini gören kadın, günden güne zayıflasa da son dozdan sonra aniden fenalaştı. Şiddetli mide ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan kadın, 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Olayın ardından konuşan kızları, "Sonuç yıkıcı. Yürek parçalayıcı ve gerçekten değmez." sözleriyle acılarını dile getirdi.

İngiliz polisi, olayla ilgili olarak bir kişiyi adam öldürme şüphesiyle, diğerini ise kontrollü madde tedariki şüphesiyle gözaltına aldı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, hükümetin bu tür ilaçların kara piyasada satılmasına karşı tüm önlemleri alacağını belirtti ve halkı şu şekilde uyardı: "Kilo verme iğneleri obeziteyle mücadelede faydalı olabilir ancak bu ilaçları yalnızca yetkili sağlık sağlayıcılarından almak gerekir. Kara piyasada satıldığını görürseniz bildirin."

