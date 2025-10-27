Ne grip ne Covid... Üç virüs aynı anda dolaşıyor! "Ayakta geçiriliyor ama çok bulaşıcı"

Son haftalarda Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, influenza (grip), Covid-19 ve RSV virüslerinin eş zamanlı görülmesinin toplumda 'üçlü salgın' etkisine neden olduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ BAĞIŞIKLIĞI ZORLUYOR

Mevsim geçişlerinin etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, son dönemdeki dengesiz hava koşullarının hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Sonbahar ve yaz karışımı bir iklim yaşıyoruz. Gün içinde ani sıcaklık farkları bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu durum, grip benzeri şikayetlerle başlayan enfeksiyonların üç farklı virüsün etkisiyle uzamasına neden oluyor."

'FRANKENSTEİN VARYANTI' TÜRKİYE'DE

Covid-19’un 'Frankenstein varyantı' olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de tespit edildiğini belirten Özkaya, "Şu an için hastalarımızda ağır veya kritik vakalar yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığı oldukça yüksek. Avrupa ve Asya’da hızla yayıldığını gözlemliyoruz" dedi.

Grip ve Covid-19'un akciğerlere inerek zatürreye dönüşme riski taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, "Son dönemde zatürre vakalarında artış var. Grip veya Covid sonrası nefes darlığı ve uzamış öksürük şikayetleriyle gelen birçok hastamızda akciğer tutulumu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BULAŞTIRICILIĞI YÜKSEK"

Salgının çoğunlukla hafif seyretmesine rağmen toplumda hızla yayıldığını belirten Özkaya, "Hastalık artık yatağa düşürmese de kişiyi halsiz bırakıyor. İnsanlar tam iyileşmeden günlük yaşamlarına devam ettikçe bulaş zinciri sürüyor" ifadelerini kullandı.

'EVDE DİNLENİN' UYARISI

Vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunan Prof. Dr. Özkaya, şu tavsiyelerde bulundu: