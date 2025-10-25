Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çocuklar ve yetişkinler için grip aşısı önerisi! Korunmanın en etkili yolu…

Çocuklar ve yetişkinler için grip aşısı önerisi! Korunmanın en etkili yolu…

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş, grip aşısının 6 aydan büyük bebekler ve tüm yetişkinler için güvenli olduğunu vurguladı. Sonbaharla birlikte artan grip vakalarına karşı aşılamanın en etkili korunma yöntemi olduğunu belirtti.

Alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık sebeplerinden birinin grip olduğunun altını çizen Doç. Dr. Filiz Tubaş; 6 aydan büyük bebeklerden başlayarak herkesin grip aşısını güvenle kullanabileceğini aktardı. 

GRİP AŞISI UYARISI: ŞİMDİ YAPTIRIN

Tubaş; "Sonbahar geldi, sonbaharla birlikte grip de yaygınlaştı. Gribe karşı alacağımız etkili önlemlerden biri, grip aşısı olmak! Ancak bu yeterince bilinmiyor ya da grip aşısına şüpheyle yaklaşılıyor. Sık sık ‘Grip önemli mi, aşı yaptıralım mı' diye çokça soru alıyoruz. Evet; grip aşılarını yaptırmayı öneriyoruz. Çünkü güvenli bir aşı, çok uzun zamandır kullanılıyor. Ülkemizde küçük bebeklerde ve 5 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık sebeplerinden bir tanesi olan griptir. Ateş, zatürre, ishal gibi çocukların hastanede yatarak tedavi görmesi gibi bazı ağır sonuçlara yol açabiliyor. Çocukları korumak için Ekim ve Kasım ayında yaptırırsak Aralık ve Ocak aylarında gribe karşı koruma sağlamış oluyoruz. Kasım ayı sonu itibariyle enfeksiyonları sık gördüğümüz için de aşılamaların Ekim ve Kasım aylarında yapılmasını öneriyoruz" dedi.

6 AY ÜSTÜ HERKES İÇİN GÜVENLİ

Grip aşısının covid aşılarından farklı tekniklerle yapıldığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Filiz Tubaş; "Tek başına da uygulanabilir, diğer aşılarla da uygulanabilir. Diğer aşılarla geçimsizliği yoktur, birlikte yapılabilir. Covid aşılarından tekniği tamamen ayrıdır. 6 ay üstü bebeklere, bütün yetişkinlere ve 18 yaşına kadar bütün çocuklara güvenle uygulanabilir. Yalnızca yumurta alerjiniz veya aşının içindeki herhangi bir maddeye karşı ciddi alerjiniz varsa aşı yaptırmayı önermiyoruz" diye konuştu.

