Sokak ortasında dehşet! Hiç tanımadıkları gencin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Coonabarabran bölgesinde bir erkek iki kadın tarafından sokak ortasında üzerine yanıcı madde dökülüp yakılan 19 yaşındaki Jacob Thompson, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sebepsiz yere gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken gencin hayati tehlikesi sürüyor. 

Avustralya’nın Coonabarabran bölgesinde sokak ortasında yaşanan olayda, bir erkek iki kadından oluşan saldırgan bir grup 19 yaşındaki Jacob Thompson’ın üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Yanan genci gören görgü tanıkları panikle yanına koşarken, acil sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede söndürülen genç hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında dehşet! Hiç tanımadıkları gencin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler - 1. Resim

"YARALAR KORKUNÇ BOYUTLARDA"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan aile, çocuğun vücudunun yarısına yakın bölümünün yandığını, yüzünde, gövdesinde, kollarında, sırtında ve bacaklarında korkunç boyutlarda üçüncü derece yanıklar oluştuğunu söyledi. 

Çocuğun yaralarının yanı sıra solunum sıkıntısı da çektiğini belirten ailesi, Jacob’un destek ünitesine bağlandığını belirtti. 

Sokak ortasında dehşet! Hiç tanımadıkları gencin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiler - 2. Resim

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Polis yetkililerinden biri ise suçlulardan ikisinin tutuklandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"45 yaşında bir kadın, 19 yaşında bir erkek ve 17 yaşında bir kızın yakındaki bir mülkte tutuklandığını doğruladı. Hepsi Coonabarabran Polis Karakolu'na götürüldü ve burada adama kasten ağır bedensel zarar verme; yaşlı kadına da kargaşa çıkarma suçlaması yöneltildi. Kefaletle serbest bırakılmaları reddedildi."  

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

