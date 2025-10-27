Aracıyla arı kovanlarına daldı! Yardıma gelen babası da kurtarılamadı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Vacaria kasabasında yaşanan olayda 54 yaşındaki Silvana da Fatima Bragança da Luz, toprak yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki arı kovanına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın devrilmesi sonucu çevredeki komşular harekete geçerek kadının babasına ve yetkililere haber verdi.

KIZINI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Silvana’nın 79 yaşındaki babası aldığı haberin ardından kaza yerine koştu. Kamyonetin içine sıkışan kızını kurtarmaya çalışan baba, arıların saldırısına uğradı. Olay yerinde ağır yaralanan Silvana olay yerinde hayatını kaybederken, babası da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olay yerine zamanında ulaşamaması müdahaleyi geciktirirken, itfaiye sözcüsü, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurbanlar yüzlerce kez arı sokmasına maruz kaldı. Ekibimiz olay yerine vardığında araçtaki kadın hala hayattaydı. Ölüm, kazanın devrilme anında değil, arı sokmalarının etkisiyle gerçekleşti."

Görgü tanığı Juliano Gibber ise "Bu ölümler önlenebilirdi. Kovanlar asla yol kenarına konmamalı. Arılar tahmin edilemez; en küçük titreşim bile saldırı refleksi doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.