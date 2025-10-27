Kolesterol hastalarına kötü haber! FDA, yüz binlerce şişeyi toplatıyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kolesterol düşürücü Atorvastatin Kalsiyum Tabletleri için verilen geri çağırma kararını daha yüksek risk kategorisine taşıdı.

New Jersey merkezli Ascend Laboratories, ilacın çözünme özelliklerindeki yetersizlik nedeniyle 141.984 şişeyi geri çağırdı.

Eylülde başlatılan geri çağırma süreci, 10 Ekim’de “İkinci Sınıf Risk” kategorisine yükseltildi.

ETKİLENEN İLAÇLAR ÜLKE GENELİNDE SATILDI

Geri çağırma, Lipitor’un jenerik versiyonu olarak bilinen Atorvastatin Kalsiyum Tabletleri’nin 10 mg, 20 mg, 40 mg ve 80 mg dozlarını kapsıyor.

İlaçlar, 90, 500 ve 1000 adetlik şişelerde satıldı ve son kullanma tarihleri 2026 ile 2027 arasında değişiyor.

Sorun, tabletlerin laboratuvar testlerinde olması gerektiği gibi çözünmemesi ve bu nedenle ilacın vücut tarafından yeterince emilememesiyle ilgili.

ŞU ANA KADAR HASTALIK BİLDİRİMİ YOK

FDA, geri çağrılan ilaçlarla bağlantılı herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmediğini iletti.

Ascend Laboratories geri çağırma hakkında resmi bir basın açıklaması yapmadı.