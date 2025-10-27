Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kolesterol hastalarına kötü haber! FDA, yüz binlerce şişeyi toplatıyor

Kolesterol hastalarına kötü haber! FDA, yüz binlerce şişeyi toplatıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Kolesterol hastalarına kötü haber! FDA, yüz binlerce şişeyi toplatıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kolesterol düşürücü Atorvastatin Kalsiyum Tabletleri’nin çözünme sorunları nedeniyle toplatılmasına karar verdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kolesterol düşürücü Atorvastatin Kalsiyum Tabletleri için verilen geri çağırma kararını daha yüksek risk kategorisine taşıdı.

New Jersey merkezli Ascend Laboratories, ilacın çözünme özelliklerindeki yetersizlik nedeniyle 141.984 şişeyi geri çağırdı.

Eylülde başlatılan geri çağırma süreci, 10 Ekim’de “İkinci Sınıf Risk” kategorisine yükseltildi.

ETKİLENEN İLAÇLAR ÜLKE GENELİNDE SATILDI

Geri çağırma, Lipitor’un jenerik versiyonu olarak bilinen Atorvastatin Kalsiyum Tabletleri’nin 10 mg, 20 mg, 40 mg ve 80 mg dozlarını kapsıyor.

İlaçlar, 90, 500 ve 1000 adetlik şişelerde satıldı ve son kullanma tarihleri 2026 ile 2027 arasında değişiyor.

Sorun, tabletlerin laboratuvar testlerinde olması gerektiği gibi çözünmemesi ve bu nedenle ilacın vücut tarafından yeterince emilememesiyle ilgili.

ŞU ANA KADAR HASTALIK BİLDİRİMİ YOK

FDA, geri çağrılan ilaçlarla bağlantılı herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmediğini iletti.

Ascend Laboratories geri çağırma hakkında resmi bir basın açıklaması yapmadı.

Kaynak: Dış Haberler

Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sel felaketini fırsata çevirdiler: Sokaklara ağ atıp kilolarca balık yakaladılar - DünyaFelaketi fırsata çevirdiler! Sokaklara ağ atıp kilolarca...Paşinyan, Türkiye–Azerbaycan hattı için "hazırız" dedi! - DünyaPaşinyan'dan Türkiye açıklaması!Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması: Tır geçişine izin vermeye hazırız - DünyaErmenistan, Türkiye ve Azerbaycan'a 'evet' dediTaal Yanardağı'nda iki patlama birden! Küller 2 bin metreye yükseldi - DünyaTaal Yanardağı'nda iki patlama birden! Küller 2 bin metreye yükseldiMavi Vatan’dan Pakistan’a! MİLGEM korveti tam not aldı - DünyaTek kalemde en büyük ihracat!Yunanistan Avrupa’yı dolandırdı mı? 20 milyon avroluk skandalın merkezinde Miçotakis hükümeti var - DünyaYunanistan, Avrupa’yı dolandırdı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...