Big Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? Gerçekler ortaya çıktı

Sosyal medyada Koray Işıkoğlu'nun öldüğü yönündeki haberler kısa sürede yayıldı. "Big Magic" sahne adıyla tanınan Adanalı İllüzyonist, 7 yaşında başladığı kariyerini günümüzde Las Vegas'tan Amsterdam'a kadar 20 ülkede devam ediyor.

Başarılı performansıyla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Işıkoğlu, kart illüzyonları ve görsel yanılsamalarla öne çıkan bir isimdir. Peki, Big Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? İşte tüm ayrıntılar...

BİG MAGİC OLARAK TANINAN KORAY IŞIKOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Koray Işıkoğlu ölmemiştir, hayattadır. Sosyal medyada "Big Magic" adıyla tanınan ünlü Türk illüzyonist Koray Işıkoğlu'nun öldüğü yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

27 Ekim 2025 yayımlanan haberlerde, Işıkoğlu'nun hayatta olduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden aktif olarak içerik üretmeye devam ettiği bildirildi.

KORAY IŞIKOĞLU KİMDİR?

Koray Işıkoğlu, sahne adıyla "Big Magic" olarak bilinen Türk illüzyonisttir. Adana doğumlu sanatçı, 7 yaşında başladığı illüzyon kariyerini Las Vegas'tan Amsterdam'a kadar 20 farklı ülkede sürdürmüş ve sosyal medya üzerinden paylaştığı etkileyici gösterilerle geniş çapta tanınmıştır.