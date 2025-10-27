İZSU su kesintisi 27 Ekim 2025! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmirliler dikkat!
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre, 27 Ekim 2025 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Basınç düşüklüğü ve bağlantı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kesintilerin saatlerce kesileceği öğrenildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2025 İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı. Listeye göre Bayraklı, Bergama, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kemalpaşa ve Kınık ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların tamamlanması halinde kısa süreli, bazı bölgelerde saatler süren kesintinin olacağı ve vatandaşların önlem alması gerektiği bilgisini paylaştı.
27 EKİM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Bugün Bayraklı, Bergama, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa ve Kınık ilçelerinde meydana gelen birçok ana boru ve vana arızaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Suların belirtilen tamir saatlerine göre öğle ve akşam saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.
27 EKİM İZSU KESİNTİSİ ROGRAMI
|Bayraklı
|ORG.Nafiz Gürman, Yamanlar
|27.10.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|7170 sokak no:5/a meydana gelen ana vana arızası nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur. 7161 x 7171/2 kvş sayaç kapatıldı.
|Bergama
|Fatih, Maltepe
|27.10.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Anaboru arızası nedeniyle fatih ve maltepe mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanılacaktır.
|Bergama
|Fevzipaşa
|27.10.2025 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanılacaktır.
|Beydağ
|Sarıkaya
|27.10.2025 saat 09:13 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Beydağ ilçesi sarıkaya mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
|Çeşme
|Sakarya, 16 Eylül
|27.10.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|3. Etap içme suyu şebekeleri yenilenmesi işi imalatları kapsamında 3016 sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır
|Karabağlar
|Cennetçeşme, Özgür, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
|27.10.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Meşhale sitesi olimpiyat evleri kesintiden etkilenmektedir.
|Karabağlar
|Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Şehitler
|27.10.2025 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|52/1---52/19 SK. KVŞ.
|Karaburun
|Mordoğan
|27.10.2025 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Mordoğan mahallesi kamukent sitesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. kesintiden kamukent sitesi tamamı etkilenecektir.
|Kemalpaşa
|Ulucak cumhuriyet
|27.10.2025 saat 10:37 ile 12:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.
|Kınık
|Aşağı
|27.10.2025 saat 09:34 ile 11:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Aşağı mahalle dere mescit sokakta ana boru arızası nedeniyle aşağı mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşancaktır
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin