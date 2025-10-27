İZSU su kesintisi 27 Ekim 2025! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmirliler dikkat!

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2025 İzmir su kesintisi listesi paylaşıldı. Listeye göre Bayraklı, Bergama, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kemalpaşa ve Kınık ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların tamamlanması halinde kısa süreli, bazı bölgelerde saatler süren kesintinin olacağı ve vatandaşların önlem alması gerektiği bilgisini paylaştı.

27 EKİM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün Bayraklı, Bergama, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa ve Kınık ilçelerinde meydana gelen birçok ana boru ve vana arızaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Suların belirtilen tamir saatlerine göre öğle ve akşam saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.