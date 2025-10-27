Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar!

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte dev yayın balıkları kıyıya daha yakın alanlarda görülmeye başlandı. Su çekilmesini fırsat bilen vatandaşlar, baraj çevresinde avlanarak yakaladıkları balıkları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Son günlerde özellikle amatör balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği barajda, yakalanan dev yayın balıkları görenleri sevindiriyor. Balıkların boy ve ağırlık olarak dikkat çekici seviyelerde olması, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı.

BALIK POPÜLASYONU OLUMSUZ ETKİLENECEK

Uzmanlar, su seviyesinin düşmesiyle ekosistemde dengesizlik oluşabileceğine dikkat çekerek aşırı avlanmanın gelecekte balık popülasyonunu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Baraj çevresinde avlanmanın giderek artmasıyla birlikte denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce etkileşim almaya devam ediyor.