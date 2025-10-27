Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar!

Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar!

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, amatör balıkçılar, Boğazköy Barajı’nda balık avına çıkmaya başladı. Baraj çevresinde avlanarak yakaladıkları yayın balıklarını paylaşanlara tepki yağarken uzmanlar, aşırı avlanmanın balık popülasyonunu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte dev yayın balıkları kıyıya daha yakın alanlarda görülmeye başlandı. Su çekilmesini fırsat bilen vatandaşlar, baraj çevresinde avlanarak yakaladıkları balıkları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar! - 1. Resim

Son günlerde özellikle amatör balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği barajda, yakalanan dev yayın balıkları görenleri sevindiriyor. Balıkların boy ve ağırlık olarak dikkat çekici seviyelerde olması, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar! - 2. Resim

BALIK POPÜLASYONU OLUMSUZ ETKİLENECEK

Uzmanlar, su seviyesinin düşmesiyle ekosistemde dengesizlik oluşabileceğine dikkat çekerek aşırı avlanmanın gelecekte balık popülasyonunu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Baraj çevresinde avlanmanın giderek artmasıyla birlikte denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce etkileşim almaya devam ediyor.

Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar! - 3. Resim

İstanbul'a fırtına, sağanak ve dolu uyarısı! AKOM ve Meteoroloji saat verdiİstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı, 21 kişi yakalandı
