Haberler > Gündem > İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı, 21 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı, 21 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı kişilerle örgütsel haberleşme için "Rockhetchat" isimli uygulamayı kullandıkları, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları ve çatışa bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 9'u yabancı terörist savaşçı 24 şüpheli tespit edildi.

21 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince, 11 ilçede belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

FİRARİLER ARANIYOR

Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar!
