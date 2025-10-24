Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da DEAŞ operasyonu! Sözde Türkiye emirinin savunması "pes" dedirtti

Adana'da DEAŞ operasyonu! Sözde Türkiye emirinin savunması "pes" dedirtti

Adana’da, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yönettiği 'Haraç Alma' ve 'Cezalandırma' gruplarına yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında olan DEAŞ’ın sözde emiri Özden'in "Yaşlandım artık, bunlarla işim yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın "Haraç Alma" ve "Cezalandırma" adlı iki farklı grubunda faaliyet yürüten 19 kişiyi belirledi.

25 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler ifade ve teşhis yöntemleriyle deşifre edildi. Her iki gruba liderliği, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine özel harekât polislerinin desteğiyle 25 adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ İLE BİRLİKTE 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda Özden’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi. Yapılan çalışmada, örgütün "Haraç Alma" grubundaki şüphelilerin "örgüt adına ceza kestik" diyerek iş adamları ve esnaftan para topladıkları, "Cezalandırma" grubunun ise örgütün ideolojisine uymayan kişileri hedef alarak silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

SÖZDE EMİRİN SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Emniyette ifadesi alınan sözde emir Mahmut Özden’in, "Ben yaşlandım artık, bıraktım, bunlarla işim yok" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında sözde emir Mahmut Özden’inde bulunduğu 6'sı tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

