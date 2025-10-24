Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Siber suçlarla mücadelede 189 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadelede 189 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarda 189 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 17 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 83'ünün tutuklandığı, 47'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelilerin, 'ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Milletimizin yanındayız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

