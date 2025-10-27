Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli gözaltında

9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli gözaltında

- Güncelleme:
Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 27 Ekim'de Konya merkezli Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

