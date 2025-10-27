27 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Keçiören, Pursaklar...

Ankara su kesintisi haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Ekim 2025 Pazartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde plansız su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?” sorularına cevap arıyor.

27 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Başkent Ankara'da ikamet eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren suların kesik olmasıyla karşı karşıya kaldı. Bugün Polatlı'nın Şehitlik ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde plansız su kesintileri yaşanıyor. Polatlı'daki suyun öğleden sonra 15:00 - 18:00 arasında gelecektir. Keçiören ve Pursaklar'daki basınç düşüklüğü ve kesintilerin ise gece 23:55 civarında normale dönmesi bekleniyor.

POLATLI

Arıza Tarihi: 27.10.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 27.10.2025 18:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 27.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.10.2025 15:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Bölümü

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 27.10.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.10.2025 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Keçiören ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle Keçiören ilçesi baglum genelinde gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar aşağıda belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen Yerler: kafkas -karakaya -karşıyaka - hisar - kösrelik mahallesi ve civarı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 27.10.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 27.10.2025 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Pursaklar ilçemizde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle gün içinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Depolar aşağıda belirtilen saatten sonra kendini toparlamaya başlayacaktır. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, yaşanan aksaklık için özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Basınç düşüklügü ve susuzluk olabilecek yerler : Pursaklar İlçesi Geneli