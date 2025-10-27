Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sakarya'ya büyük yatırım: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı!

Sakarya'ya büyük yatırım: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;ya büyük yatırım: Türkiye&#039;nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı!
Hızlı Tren, TÜRASAŞ, Türkiye, Sakarya, Yerli Üretim, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulacak olan Türkiye'nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası hakkında açıklamada bulundu.

15 BİN METREKARELİK ALANA KURULACAK

Sakarya'da kurulacak olan yeni tren fabrikasının yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklükte geniş bir alanda kurulacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız."

Sakarya'ya büyük yatırım: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı! - 1. Resim

FABRİKA, 12 HIZLI TREN SETİ ÜRETİM VE TEST KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Yeni tren fabrikasının 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'ya büyük yatırım: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı! - 2. Resim

Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini belirtti.

Sakarya'ya büyük yatırım: Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası inşaatında çalışmalar başladı! - 3. Resim

EKONOMİYE 3,5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Fabrika projesi ile birlikte önemli ölçüde ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde; ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve millî imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz. Aynı zamanda bu yatırım ile yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Netanyahu sinir krizi geçirdi! Suudi sözleri yüzünden doktorluk olduMuhtemel ilk 11 belli oldu! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'İkinci el'de de satışlar artıyor! İşte 1 milyon TL'nin altında en ucuz 10 otomatik araç - Ekonomi1 milyon TL'nin altında en ucuz 10 otomatik araçKirasını eksiksiz ödedi ama tahliye edildi! Yargıtay kararı netleştirdi - EkonomiKirasını eksiksiz ödedi ama tahliye edildiDev bankadan yeni altın tahmini! 2026 için fiyat verdiler - EkonomiDev bankadan 2026 için kritik tahminAJet'ten komşu ülkeye 3 yeni hava köprüsü! - EkonomiAJet'ten komşu ülkeye 3 yeni hava köprüsü!TÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı - EkonomiTÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladıBorsada yükseliş sürecek mi? İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler! - Ekonomiİşte dibine ve zirvesine yakın hisseler!
Sonraki Haber Yükleniyor...