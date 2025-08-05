Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda inşaat tam gaz sürüyor! 7 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar projede yüzde 19’luk fiziki ilerleme sağlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri-Ankara ve Kayseri-İstanbul arası seyahat süreleri ciddi oranda kısalacak.

ANKARA-KAYSERİ ARASI 2 SAATE DÜŞECEK

Projenin devreye girmesiyle birlikte Ankara-Kayseri arasındaki mevcut 7 saatlik seyahat süresi 2 saate düşecek. İstanbul-Kayseri arası ise yaklaşık 12 saatten 5 saat 15 dakikaya inecek. Bu büyük zaman tasarrufu, hem vatandaşların günlük yaşamına hem de ekonomik faaliyetlere olumlu katkı sağlayacak.

"KONFORLU ULAŞIM SAĞLANACAK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, hızlı tren hattının bölge halkı için büyük bir kazanım olacağını vurguladı. Boyraz, “Kayserili vatandaşlarımız, buradan bindiği zaman İstanbul’a ve Ankara’ya, Türkiye'nin değişik yerlerine konforlu bir seyahat yapacak” dedi.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNACAK

Hattın, 2028 yılında devreye alınması beklenirken, hızlı tren yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Kayseri ve çevre illerin ekonomik ve sosyal gelişimine de ivme kazandıracak. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye olan yatırım ve turizm ilgisinin artması bekleniyor.