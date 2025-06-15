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Kuzey Anadolu’ya hızlı tren geliyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuzey Anadolu’ya hızlı tren geliyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek  
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi, tamamlanınca Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek.

Hızlı tren hattı Karadeniz’e uzanıyor. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Proje, Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek” dedi.

ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAAT 

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saat olacağını, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarının yıllardır vatandaşlara hizmet sunduğunu da belirterek buranın devamında Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarının yapım çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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