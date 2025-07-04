Türkiye 'Yüksek Hızlı Tren'i sevdi! 100 milyondan fazla yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında taşınan yolcu sayısının 100 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu “YHT’ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 98,2 milyon kilometre yol katetti. Bu dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor” dedi. Uraloğlu, 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını hatırlatarak “Ülkemizi Avrupa’da 6’ıncı, Dünya’da ise 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla toplam 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ağında vatandaşlarımızla konforlu ulaşım imkânı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTE EN ÇOK YOLCU TAŞINAN HATLAR

En çok yolcu taşıyan hatlar ise; Ankara-İstanbul hattı (38 milyon), Ankara-Konya (21,4 milyon) ve Ankara-Eskişehir (21 milyon) oldu.