'İkinci el'de de satışlar artıyor! İşte 1 milyon TL'nin altında en ucuz 10 otomatik araç

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Otomobil satışlarında “sıfır km” araçlarda yaşanan canlılık “ikinci el” piyasada da gözlemleniyor. İlandaki araçlara dayanarak “ikinci el” otomobil piyasasının nabzını tutan Indicata’nın verilerine göre, Eylül 2025 döneminde satışlar %11,20 arttı ve yaklaşık 194 bin adede ulaştı. Geçen ay ilanda olan araç sayısı ise 447 bin adedi geçti. İlandaki araç sayısında geçen yılın aynı ayına göre %25’lik artış dikkat çekti.

SATIŞLAR ORTALAMAYI GEÇTİ

Son 3 yılın ortalamasına göre bu yıl eylülde, ikinci el piyasada satışların %28 oranında arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Rakamalar ikinci el araçlara ilginin arttığını gösteriyor. Toplam arz, talebin oldukça üzerinde gerçekleştiği için fiyatlarda da yatay seyir devam ediyor. Sıfır araçlarda bu yıl eurodaki yükselişten kaynaklanan fiyat artışları ve yüksek faiz ortamı da, otomobil severlerin ‘ikinci el’e yönelmesinde etkili oluyor” diye konuşuyor.

FİYATLAR 1 YILDA %20 ARTTI

Bu arada BETAM tarafından açıklanan Eylül 2025 raporuna göre, ortalama satılık otomobil fiyatı 1 milyon 58 bin TL olarak ölçüldü. Geçen yılın eylül ayına göre fiyatlarda %20,3 oranında artış yaşandı.

Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 465 bin 530 TL, 2009-2013 yaş grubunda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 184 bin TL olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY 11 YAŞ ÜZERİNDE

Öte yandan geçen ay ikinci elde satılan araçların %38,10’unun 11 yaş üzeri araçlardan oluştuğu, %35,80’inin 0-5 yaş aralığı ve %26,20’sinin de 6-10 yaş bandında seyrettiği tahmin edildi.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR

27 Ekim 2025 itibarıyla; otomatik vites, 100 bin km’nin altında, ağır hasar kaydı, değişen ve boyası olmayan, 2015 model ve üzerindeki araçlara baktığımızda, 1 milyon TL’nin altında satılan, işlem hacmi yüksek ilk 10 araç ve en düşük fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

1- Peugeot 208-1.2 PureTech Active: 780 bin TL (2017 Model)

2- Citroen C3-1.2 VTI Cool: 780 bin TL (2016 Model)

3- Kia Picanto-1.0 MPI Live: 795 bin TL (2019 Model)

4- Dacia Sandero-0.9 TCE Stepway Easy-R: 798 bin TL (2016 Model)

5- Hyundai i10-1.2 D-CVTT Elite: 815 bin TL (2015 Model)

6- Renault Taliant-1.0 T Joy: 815 bin TL (2021 Model)

7- Nissan Micra-1.2 Street: 860 bin TL (2015 Model)

8- Opel Corsa-1.4 Essentia: 875 bin TL (2017 Model)

9- Renault Clio-1.2 TCE Joy: 895 bin TL (2015 Model)

10- Ford Fiesta-1.0 Titanium: 895 bin TL (2015 Model)