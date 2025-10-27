Hava durumuna sinirlenen adam, polise saldırdı! Savunması ise saç baş yoldurur
Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD Büyükelçiliği yakınında Tatsuya Shiota isimli bir adam, polis memuruna mutfak bıçağıyla saldırdı. Olayın ardından sorguya çekilen Shiota, "polisin iklimi kasıtlı olarak değiştirdiğine inandığını" söyledi.
Akıllara durgunluk veren olay, Tokyo’da ABD Büyükelçiliği yakınında yaşandı. 38 yaşındaki Tatsuya Shiota isimli bir adam, görev başındaki bir polis memuruna meyve bıçağıyla saldırdı.
"İKLİMİ KASITLI OLARAK DEĞİŞTİRİYORLAR"
Olayın ardından sorguya alınan Shiota, Japonya Meteoroloji Ajansı ile Ulusal Polis Ajansı’na 'kin beslediğini' ve 'meteoroloji kurumunun iklimi kasıtlı olarak değiştirdiğine inandığını' söyledi.
Saldırı sırasında bir polis memurunun aşil tendonunun koptuğu ve yaklaşık üç ay tedavi göreceği belirtildi. Zanlının saldırı ve silah yasasını ihlal suçlamalarıyla savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
