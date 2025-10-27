Çanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde!

Çanakkale deprem son dakika verileri AFAD tarafından paylaşıldı! Depremin merkez üssü Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olarak belirlendi. Sarsıntı 13.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri arasında Babakale, Kocaköy, Gülpınar, Bademli ve Tuzla sarsıtıyı hissetti. Ayvacık ve civar köylerde de sarsıntı hissedilirken şu an için herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirimi yapılmadı.

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA

27 Ekim 2025 sabahı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında hissedildi. Depremin merkez üssüne göre en yakın iller sırasıyla Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ olarak kaydedildi.