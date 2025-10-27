Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde!

Çanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde!

Güncelleme:
Haberler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı Çanakkale açıklarında bir deprem meydana geldi. Ege Denizi merkezli sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Saat 10.12’de kaydedilen deprem Ayvacık ve çevresinde hissedildi.

Çanakkale deprem son dakika verileri AFAD tarafından paylaşıldı! Depremin merkez üssü Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta olarak belirlendi. Sarsıntı 13.6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri arasında Babakale, Kocaköy, Gülpınar, Bademli ve Tuzla sarsıtıyı hissetti. Ayvacık ve civar köylerde de  sarsıntı hissedilirken şu an için herhangi bir olumsuzluk ya da hasar bildirimi yapılmadı.

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA

27 Ekim 2025 sabahı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında hissedildi. Depremin merkez üssüne göre en yakın iller sırasıyla Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Tekirdağ olarak kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

