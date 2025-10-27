Çanakkale beşik gibi: 5 dakika arayla iki deprem!

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Saat 10.17'de ise yine aynı bölgede bu kez 3,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Çanakkale açıklarında saat 10.12'deki depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.