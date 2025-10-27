Mersin'de korkutan deprem! Adana'dan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
Mersin, son dakika bir depremle sallandı. Mersin'in Silifke ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Adana ve Karaman'dan da hissedildi.
Son dakika deprem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Silifke merkezli deprem, Mersin'in yanı sıra Adana ve Karaman'da da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.
