Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD verilerine göre saat 19.44'te Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 13.57 olarak açıklandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 11.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.

3.7'LİK DEPREMİ NEDEN HİSSETTİK?

CNN Türk canlı yayınına katılan Süleyman Pampal şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kuzey'de pek çok fay var. Buradaki depremler olağandır. İstanbul için bunun pek bir anlamı yok. Sürekli böyle depremler olur.

Biraz odak derinliği fazla olduğu için geniş bir alanda hissedilmesi normal. Ama önemli bir deprem değil. Yıkıcı deprem potansiyeli olan bir fay hattı orada yok. Bu normal. Gürcistan civarından Zonguldak civarından gelen faylar var ama bu İstanbul'un kuzeyinde görünüyor. Odak derinliği bir miktar fazla...

Bu depremi abartmaya gerek yok"

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.