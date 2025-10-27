Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
8 yıl sonra her şey sil baştan! Fatma Uyanık davası yeniden görülecek

Karaman'da 8 yıl önce kaybolan Fatma Uyanık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası alan Vahap Varlı hakkında Yargıtay, "bilinçli taksir" değerlendirmesi yapılması gerektiğini bildirdirken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise "eksik araştırma" gerekçesiyle dosyayı yeniden Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 8 yıl önce kaybolan ve cesedi bulunamamasına rağmen cinayete kurban gittiği değerlendirilen Fatma Uyanık (31) davasında yeni bir gelişme yaşandı.

YARGITAY 'YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN' DEDİ

Uyanık’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Vahap Varlı (30), yerel mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayda kasten öldürme değil, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunun oluştuğunu belirterek hükmün bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

CESEDİ NASIL ORTADAN KALDIRDI BİLİNMİYOR

Yargıtay kararında, ehliyetsiz sürücü Vahap Varlı’nın, Fatma Uyanık’ın şantiye aracının kasasına binmesine izin verdiği; yüksek hızla ve yüksek sesle müzik dinleyerek seyir halinde olduğu belirtildi. Araç keskin bir viraja girdiğinde Uyanık’ın kasadan düşerek hayatını kaybettiği, sanığın düşme sesini duymasına rağmen yoluna devam ettiği ifade edildi.

Varlı’nın bir süre sonra Uyanık’ın araçta olmadığını fark ederek geri döndüğü, cesedi bulduğu ve daha sonra henüz belirlenemeyen bir şekilde ortadan kaldırdığı yönünde kanaate varıldı. Bu nedenle sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği görüşü bildirildi.

8 YIL SONRA SÜREÇ SİL BAŞTAN

Sabah'ın haberine göre; dosya son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından ele alındı. Kurul, soruşturma ve yargılama sürecinde eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle önceki kararları bozdu ve dosyanın eksikliklerin giderilmesi için yeniden Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Böylece, Fatma Uyanık’ın kaybolmasının üzerinden geçen 8 yılın ardından dava süreci bir kez daha yerel mahkemede devam edecek.

