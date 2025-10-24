Ünlü iş adamının cesedini parçalayıp asitle eritmişlerdi! Mahkemeden karar çıktı

7 Kasım 2023'te 56 yaşındaki ünlü halıcı Nurhan Ör'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de terk edilmiş halde bulundu. Bin saatlik kamera kaydı incelendi ve olay aydınlatıldı.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği belirlendi. Ardından Ör'ün vücudunun parçalara ayrılarak, asitle eritildiği tespit edildi.

Polis ekiplerinde gözaltına alınan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35), Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan dolduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenildi.

"MUTLAKA SANIKLAR CEZALARINI ALACAKTIR"

Cinayete ilişkin açılan davanın son celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı mütalaayı yinelediğini belirtti. Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen maktulün kardeşi müşteki Erhan Ör, "Mahkemenizin doğru karar vereceğimden hiç şüphem. Mutlaka sanıklar cezalarını alacaktır" dedi.

"NURHAN, ÇOCUKLUKTAN BERİ SIRDAŞIMDI"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Işık E., "Suçun benim önderliğimde gerçekleştiği konusu doğru değildir. Mahkemeyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Çok trajik ve garip bir olay. Nurhan benim çocukluk arkadaşım ve son dönemlerde iş arkadaşımdı. Nurhan, çocukluktan beri sırdaşımdı. Ailenin acısını anlıyorum ama ben de can arkadaşımı kaybettim. Mantıken bakıldığında Nurhan'ın kaybolmasında maddi ve manevi zarar gören kişi de benim. Ben eğitimli bir insanım. Bu olay olduğunda doktoramı veriyordum ancak tutuklandım. Uluslararası enerji şirketlerinde yöneticilik yaptım" diye konuştu.

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"

Bütün suçlamalara bakıldığında sübjektif senaryolar olduğunu söyleyen Işık E., "Maruz kaldığım suçlamaları sebebiyle felsefe bölümünü okumaya başladım. Kendimi savunmak için temel hukuk öğrenmeye çalışıyorum. Nurhan Ör'ün öldürülüp öldürülmediği bile kanıtlanmış değil. Olay yeri neresidir? Beni olay yerine bağlayan ipucu nedir? Şahsıma yöneltilen suçlamaları reddediyorum. İvedilikle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AİLEDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Önceki ifadelerini tekrar eden Emrah D., "Ofisten halıyı aşağıya indirmemi istediler. İndirdiğimde 'Yavaş' diye ses geldi. Benden kimseye bir şey söylemememi istediler" dedi.

Aileden özür dileyen Ceyhun A., "Maddi imkansızlıklar nedeniyle çiftliği kullanmalarına izin verdim ancak sonra vazgeçtim. Nurhan 35 yıllık arkadaşım. Komplonun kurbanı oldum. Plan yapmadım ve dahil olmadım. Öldürmeye katılmam mümkün değildir. Halıya sarılı olan kişinin yüzünde kar maskesi vardı ve her yeri bantlıydı. Ben Nurhan olduğunu bilmiyordum. Olayda herhangi bir çıkarım yok. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade edip tahliyelerini talep ettiler.

TÜM SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tüm sanıklar, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Ceyhun A. ve Ferdi G. hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.