Gebze'de 30 kurşunla öldürülen genç kızların katilleri tutuklandı

Gebze’de 30 kurşunla öldürülen genç kızların katilleri tutuklandı

Güncelleme:
Gebze’de 30 kurşunla öldürülen genç kızların katilleri tutuklandı
Gebze’de ışıklarda bekleyen araçlara kurşun yağdıran kar maskeli saldırganların firari şüphelileri, Çınarcık ve Kartal’da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi

13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul’daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Olayın ardından yapılan çalışmalarla şüphelilerden R.T., Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından R.T., 5 Eylül 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari durumda olan diğer şüpheli A.Y. ise İstanbul’un Kartal ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla 11 Eylül’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

