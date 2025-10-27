Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı?

29 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı?

29 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı?
Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde bu kez tatil süresi yer aldı. 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Tatilin hafta ortasına denk gelmesi 29 Ekim tatili birleşecek mi, perşembe ve cuma günü tatil olacak mı sorularını gündeme taşıdı.

29 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürecek. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra resmi tatil başlarken, 29 Ekim günü tüm kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl hangi günlere denk geldiği ve tatilin uzayıp uzamayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi takvime göre tatil 28 Ekim Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün devam edecek. Yani tatil süresi toplamda 1,5 gün olacak.

29 Ekim tatilinin haftanın geri kalan günleriyle birleşmesine yönelik herhangi bir resmi karar alınmadı. Bu nedenle 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri normal işleyiş devam edecek.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı tatili, Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre 29 Ekim Çarşamba günü sona erecek. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri için herhangi bir idari izin ya da ek tatil kararı bulunmuyor. Perşembe ve Cuma günü hem kamu kurumlarında hem özel sektörde normal mesai uygulanacak. Okullar ve üniversiteler de 30 Ekim itibarıyla derslerine kaldıkları yerden devam edecek. 

