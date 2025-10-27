500 bin TL'nin getirisi geriledi! TCMB’nin ardından mevduat faizlerinde düşüş

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Mevduat yatırımcısının da dikkatle takip ettiği Merkez Bankasının faiz kararı geçen hafta belli oldu. TCMB, politika faiz oranını 100 baz puanlık düşüşle %39,50 seviyesine çekti. İki yıl sonra politika faizi %40 seviyesinin altına gerilerken, TCMB’nin ardından bankalar da mevduat oranlarını aşağı çekti.

Geçen hafta “vadesiz hesapta nakit bulundurma şartı olmaksızın” %44,50 olan en yüksek mevduat getirisi, bu hafta %43,50 seviyesine geriledi. Birçok bankanın mevduat oranlarında 100-200 puanlık indirime gitmesi de dikkatlerden kaçmadı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

27 Ekim 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %43,50 -QNB: %43,50 -Getir Finans: %43,00 -Akbank: %42,00 -Vakıfbank: %41,50 -Yapı Kredi: %41,50 -Alternatif Bank: %41,50 -Odea Bank: %40,00 -TEB: %40,00 -ING: %39,00 -Burgan Bank: %38,00 -Ziraat Bankası: %37,00 -Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre düşüş gözlemleniyor.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu: -Mevduat Miktarı: 1 milyon TL -Mevduat Vadesi: 32 gün -Mevduat Oranı: 43,50 -Mevduat Getirisi: 31 bin 463 TL

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL -Mevduat Vadesi: 32 gün -Mevduat Oranı: 43,50 -Mevduat Getirisi: 17 bin 732 TL

PİYASADA YENİ BEKLENTİLER

Ekonomistler, bir sonraki faiz kararının 11 Aralık’ta açıklanacağını, söz konusu tarihe kadar ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin görüleceğini belirterek, “Bu süreçte mevduat oranları mevcut seviyelere yakın seyrini koruyabilir. Ekim ve kasım enflasyon verilerinin yüksek gelmesi halinde ise aralıkta da sınırlı bir faiz indirimi beklentisi öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.