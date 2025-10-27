Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı okulların ve üniversitelerin eğitim durumu gündemde!

Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı okulların ve üniversitelerin eğitim durumu gündemde!
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna cevap arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlanacak. 28 Ekim Salı okulların ve üniversitelerin eğitim durumu ise gündeme geldi.

Yarın okullar tatil mi, 28 Ekim okullar yarım gün mü, üniversiteler tatil mi gibi sorular gündemde yerini alırken soruların cevapları da netlik kazandı. 

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. 2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramdan bir gün önceki 28 Ekim Salı günü ise öğleden sonra resmi tatil kapsamında yer alıyor. Yarın okullar yarım gün tatil olacak.

28 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi Gazete’ye göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Salı saat 13.00’te başlıyor. Uygulama kapsamında 28 Ekim Salı günü sabah dersleri yapılacak, öğleden sonra tüm okullar tatil olacak. Kamu kurumları, devlet daireleri ve bankalar da öğleden sonra kapalı olacak.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2025 Salı günü okullar yarım gün açık olacak. Öğleden sonra resmi tatil kapsamına girdiği için tüm okullarda ders işlenmeyecek.

28 EKİM ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN TATİL Mİ?

Üniversiteler de tıpkı ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi 28 Ekim günü yarım gün eğitim verecek. 13.00’ten sonra üniversitelerdeki dersler yapılmayacak ve kampüslerde idari birimler kapanacak.

29 Ekim Çarşamba günü tüm yükseköğretim kurumları da dahil olmak üzere eğitim duracak, resmi tatil nedeniyle hiçbir ders veya sınav yapılmayacak. Üniversitelerde ve diğer tüm kamu kurumlarında normal işleyiş 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.

Her üniversitenin akademik takvimi değişkenlik gösterebildiği için üniversitelerin resmi web sitelerinden ve idari birimlerinden net bilgi alınması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

