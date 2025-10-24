Okullar artık erken mi kapanacak? İstanbul’da bugün okullar tatil ilan edildi

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, ikili eğitim yapan okullarda derslerin bugün erken sona ereceği bildirildi.

OKULLAR ARTIK ERKEN Mİ KAPANACAK?

İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle eğitimde yeni bir düzenlemeye gidildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Valiliği, öğrenciler ve veliler için önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sebebiyle kent genelinde trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bugün okulların erken kapanmasına karar verildi. Fakat karar sadece 24 Ekim için alındı, genel anlamda okulların erken kapanması söz konusu değil.

İSTANBUL'DA OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

İstanbul Valiliği’nin duyurusu ile ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler bugün saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Öğleden sonra Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın etkisiyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için kararın alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında okul idarelerinin velileri bilgilendireceği ve isteyen velilerin çocuklarını erken alabileceği ifade edildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.