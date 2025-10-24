Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı Halil H. (45), ağır yaralandı. 4 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kazada, özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan adamın kimliği tespit edildi.

HALK OTOBÜSÜ YAYAYA ÇARPTI

Kaza, dün 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Halk otobüsü ezer gibi geçti, 4 kez kalbi durdu - 1. Resim

4 KEZ KALBİ DURAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kimliği polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Halil H. (45) olduğu tespit edildi. 4 kez kalbi duran adamın kalbi çalıştırılıp Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

