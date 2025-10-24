Çıracı ailesinde bitmeyen acı… Üç kardeş yan yana defnedildi, kahreden detaylar ortaya çıktı

Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda dün meydana gelen kazada kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobildeki üç kardeşin cenazeleri, sabah saatlerinde Eskil Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gölbez Yayla Mezarlığı'na getirildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, aile fertleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İlçe halkı, acılı aileye destek olmak için mezarlığa akın etti. Kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından dualarla yan yana defnedildi. Sevenleri, "Bu acı tarif edilemez" diyerek aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

BİR HAFTA ARAYLA İKİNCİ ACI…

Öte yandan, Çıracı ailesinin bir hafta arayla ikinci acıyı yaşadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın oğlu 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın da bir hafta önce üzerine kereste düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

DİĞER KARDEŞ DE KAZADA CAN VERMİŞ

Dört kardeş olan Çıracı ailesinin 4. kardeşleri Veli Çıracı'nın ise 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan S. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile kardeşleri Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.