Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için nefesler tutuldu. Üç aylar, 21 Aralık 2025 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak. Ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecektir.

Oruç ibadetlerini yerine getirildiği Ramazan ayı hem bedensel hem de ruhsal bir arınma dönemidir. Ayrıca bu dönemle yardımlaşma ve paylaşmaya daha fazla önem verilir.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahura kalkmasıyla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Ramazan ayında Müslümanlar, sahurdan iftara kadar oruç ibadetini yerine getirecektir.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELER?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecektir. 21 Mart Cumartesi ikinci gün, 22 Mart Pazar ise üçüncü gün olarak idrak edilecek. 19 Mart Perşembe günü ise bayramın arefesi olacak. Resmi tatil süresi toplamda 3,5 gündür.