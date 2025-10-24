Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026?
Ramazan, Ramazan Bayramı, Müslümanlar, İslam, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayı, İslam dininde mübarek kabul edilen ve manevi huzurun en yoğun hissedildiği dönemlerden biridir. Bu ay boyunca müslümanlar, oruç tutarak nefis terbiyesi yapar. Ramazan ibadetlerin anlam kazandığı, ruhsal yenilenmenin yaşandığı bir aydır. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2026? İşte tüm ayrıntılar...

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için nefesler tutuldu. Üç aylar, 21 Aralık 2025 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak. Ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecektir.

Oruç ibadetlerini yerine getirildiği Ramazan ayı hem bedensel hem de ruhsal bir arınma dönemidir. Ayrıca bu dönemle yardımlaşma ve paylaşmaya daha fazla önem verilir.

Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026? - 1. Resim

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahura kalkmasıyla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek.  Ramazan ayında Müslümanlar, sahurdan iftara kadar oruç ibadetini yerine getirecektir.

Milyonlarca müslümanı yakından ilgilendiriyor: Ramazan Bayramı ne zaman 2026? - 2. Resim

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELER?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecektir. 21 Mart Cumartesi ikinci gün, 22 Mart Pazar ise üçüncü gün olarak idrak edilecek. 19 Mart Perşembe günü ise bayramın arefesi olacak. Resmi tatil süresi toplamda 3,5 gündür.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya’nın sanayi kalbi duruyor! ABD krizi vurduABD ordusu Venezuela açıklarında ateş açtı! 6 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak! - HaberlerSivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak!İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar! - Haberlerİstanbul'da uçuşlar iptal mi? 24 Ekim Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal uçuşlar!Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemde - Haberler2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemdeNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi oldu - HaberlerNuh Yılmaz kimdir? Şam Büyükelçisi olduVapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor! - HaberlerVapur seferleri iptal mi? 24 Ekim Şehir Hatları duyurusu sorgulanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...