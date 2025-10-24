Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam televizyonda ekrana geliyor
Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan Şaban Oğlu Şaban, Türk sinemasının unutulmaz klasiklerinden biridir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez’in birlikte gerçekleştiği film, 1977 yılında çekildi.
Şaban Oğlu Şaban, 1977 yılında beyaz perde buluştuğu andan itibaren izleyicisinden tam not almayı başardı. Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in imzasını taşıyan film, unutulmaz karakterleri, mizah dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicisini ekran başına kilitledi. Peki, Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? İşte tüm detaylar...
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şaban Oğlu Şaban filmi İstanbul'da yer alan Yeşilköy'deki bir köşkte çekilmiştir. Yeşilköy, Bakırköy ilçesinde yer almaktadır.
ŞABAN OĞLU ŞABAN KONUSU NEDİR?
Askerlik dönemi komutanı Hüsamettin' sık sık zarar veren ve sakarlıklarıyla bilinen Şaban, terhis olduktan sonra asker arkadaşı Ramazan'la birlikte bir eğlence yerinde çalgıcılık yapmaya başlar.
İkili Kanto sanatçısı Nigar'a gönlünü kaptırır. Bu sırada sivil hayatta polis olarak görev yapan Hüsamettin'in kayınpederi Nazır Paşa'nın gizli polisleri olarak görevlendirilir. Nazır Paşa, ikili kız kardeşinin kaybolan elmasını bulmasını ister.
ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?
Şaban - Kemal Sunal
Ramazan - Halit Akçatepe
Hüsamettin - Şener Şen
Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
Safinaz - Ayşen Gruda
Nigar - Ayben Erman
Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
Selma - Sevda Aktolga
Binnaz - Sevil Üstekin
Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten
Neşet - Necdet Yakın
Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce
Eşref'in adamı - Tevfik Şen
Polis - Ergin Orbey