Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam televizyonda ekrana geliyor

Şaban Oğlu Şaban, 1977 yılında beyaz perde buluştuğu andan itibaren izleyicisinden tam not almayı başardı. Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in imzasını taşıyan film, unutulmaz karakterleri, mizah dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicisini ekran başına kilitledi. Peki, Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede çekildi? İşte tüm detaylar...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi İstanbul'da yer alan Yeşilköy'deki bir köşkte çekilmiştir. Yeşilköy, Bakırköy ilçesinde yer almaktadır.

ŞABAN OĞLU ŞABAN KONUSU NEDİR?

Askerlik dönemi komutanı Hüsamettin' sık sık zarar veren ve sakarlıklarıyla bilinen Şaban, terhis olduktan sonra asker arkadaşı Ramazan'la birlikte bir eğlence yerinde çalgıcılık yapmaya başlar.

İkili Kanto sanatçısı Nigar'a gönlünü kaptırır. Bu sırada sivil hayatta polis olarak görev yapan Hüsamettin'in kayınpederi Nazır Paşa'nın gizli polisleri olarak görevlendirilir. Nazır Paşa, ikili kız kardeşinin kaybolan elmasını bulmasını ister.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Şaban - Kemal Sunal

Ramazan - Halit Akçatepe

Hüsamettin - Şener Şen

Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit

Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe

Safinaz - Ayşen Gruda

Nigar - Ayben Erman

Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez

Selma - Sevda Aktolga

Binnaz - Sevil Üstekin

Yunus Kaptan - Şevket Altuğ

Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten

Neşet - Necdet Yakın

Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce

Eşref'in adamı - Tevfik Şen

Polis - Ergin Orbey