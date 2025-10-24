Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor!

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor!
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Kayserispor karşılaşmasıyla başlıyor. Heyecanla beklenen Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta belli oldu!

5 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ve 3 puanla 18. sırada bulunan Fatih Karagümrük bu akşam kıyasıya rekabet edecek. Süper Lig'de devlerle mücadele eden Fatih Karagümrük ve Kayserispor ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor! - 1. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor! - 2. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı24 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de galibiyet hasreti çeken iki ekibin mücadelesine Yasin Kol hakemlik yapacak. Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor! - 3. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Fatih Karagümrük: Grbic, Çankaya, Yiğit, Roco, Kurukalip, Johnson, Kranevitter, Çukur, Serginho, Larsson, Fofana

Kayserispor: Bayazit, Kapacak, Denswil, Kocaman, Burak, Bennasser, Mane, Soyalp, Benes, Cardoso, Tuçi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

