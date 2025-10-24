Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Süper Lig mücadelesi devam ediyor!

5 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor ve 3 puanla 18. sırada bulunan Fatih Karagümrük bu akşam kıyasıya rekabet edecek. Süper Lig'de devlerle mücadele eden Fatih Karagümrük ve Kayserispor ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?





FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı24 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de galibiyet hasreti çeken iki ekibin mücadelesine Yasin Kol hakemlik yapacak. Kol’un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Fatih Karagümrük: Grbic, Çankaya, Yiğit, Roco, Kurukalip, Johnson, Kranevitter, Çukur, Serginho, Larsson, Fofana

Kayserispor: Bayazit, Kapacak, Denswil, Kocaman, Burak, Bennasser, Mane, Soyalp, Benes, Cardoso, Tuçi