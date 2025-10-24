35 ülke gezen Amerikalı David Davis'in son durağı Yüksekova oldu

ABD vatandaşı David Davis'in 35 ülke gezdikten sonra geldiği durak Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Yüksekova'nın doğasını merak eden Davis, buradaki Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü ile iletişime geçti. Kulübün Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, David Davis ile yakından ilgilendi ve Yüksekova ile Şemdinli'nin doğal güzelliklerini yerinde görmesine yardımcı oldu.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ"

Bugüne kadar 35 ülke gezdiğini belirten David Davis, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin benzersiz ve mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Otostopla Şemdinli'ye geçtiğini anlatan Davis, burada yöresel lezzetleri tattığını ve özellikle baklava ile çayı çok beğendiğini dile getirdi.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

35 ülke sonrası son durağı olan Yüksekova ile ilgili izlenimlerini paylaşan Amerikalı Davis, "İnsanlar çok misafirperver. Burada kendimi evimde gibi hissettim. Yüksekova'nın bölgedeki dağ manzaralarına hayran kaldım. Yüksekova'nın dağları muazzam. Gezilmeye ve görülmeye kesinlikle değer. Doğası gerçekten büyüleyici. Yüksekova'nın kültürel dokusu da etkileyici. Bu bölge hem doğasıyla hem insanıyla özel bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" dedi.