Hindistan’da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı

Korkunç olay, Hindistan’ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentinde yaşandı. 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak üzere Janakdevpur tren istasyonundaki raylar üzerinde video çekmek istedi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yerel basın kaynaklarına göre Sahu, trenin aniden çarpmasıyla yere savulurken o anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin beraberinde getirdiği rüzgarla telefonun yere düştüğü de görülüyor.

Olay yerine gelen Odisha Demiryolu Polisi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sahu’nun cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.