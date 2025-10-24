Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı

Hindistan’da 15 yaşındaki gencin feci ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı

Hindistan’da 15 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için tren raylarında video çekerken hızla gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları, arkadaşının cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, Hindistan’ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentinde yaşandı. 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak üzere Janakdevpur tren istasyonundaki raylar üzerinde video çekmek istedi.

Hindistan’da 15 yaşındaki gencin acı ölümü! Paylaşım uğruna raylara atladı - 1. Resim

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yerel basın kaynaklarına göre Sahu, trenin aniden çarpmasıyla yere savulurken o anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin beraberinde getirdiği rüzgarla telefonun yere düştüğü de görülüyor.

Olay yerine gelen Odisha Demiryolu Polisi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Sahu’nun cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

