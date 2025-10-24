Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul için 'sarı kod' verildi! Bazı İDO seferleri iptal

İstanbul için 'sarı kod' verildi! Bazı İDO seferleri iptal

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul için yapılan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bugün ve yarınki bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için 'sarı kod' verilirken, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bugün için iptal olan seferler şöyle;

  • Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17.35
  • Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy 18.00
  • Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 18.15
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30
  • Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 18.30
    Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00

Yarın için iptaller ise;

  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08.30.
