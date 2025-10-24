Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı davasından beraat etti

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı davasından beraat etti

- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 2015 yılında yapılan bir ihalede, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. 

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet dilekçesi vererek, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İstanbul eski Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında düzenlenen bir ihale için suç duyurusunda bulunmuştu.

DAVADAN BERAAT ETTİ

Bu kapsamda İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu söz konusu davadan beraat etti.

