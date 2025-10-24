Beta nasıl öldü? Ünlü rapçinin ölüm nedeni yeniden gündeme geldi

Fötr şapka ile imaj oluşturan Beta, 2010 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Osmantan Erkır TV" isimli programda Erdem Şahin karakteri ile büyük ilgi görmüştür.

2008 yılında Pişti albümüyle büyük bir ivme yakalayan Beta rap müziğin yaramaz çocuğu olarak hafızalarda yer edindi. Peki, Beta nasıl öldü? İşte tüm ayrıntılar...

BETA NASIL ÖLDÜ?

Beta 25 Nisan 2022 tarihinde Gültepe'de oturduğu rezidansın 8. katından bilinmeyen bir nedenle düşerek ölmüştür. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

BETA KİMDİR?

9 Eylül 1989 yılında İstanbul'da doğan Beta Berk Bayındır, Türk rapçi ve söz yazarıydı.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Krem ve Paramparça dizilerinde oynayarak ismini duyurmaya başladı.

Küçük yaşlarda rap ilgilenen Beta, ilk kayıtlarını 1998 yılında almaya başladı. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini aldı. Aynı yıl ilk underground albümü olan A2BT'yi çıkardı. 2005 yılında Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar isimli çalışmalarını çıkardı. Bu yıllarda sahne performanslarını gerçekleştirmeye de başladı. 2006 yılında Batuğ ile birlikte Antisistem isimli grupta yer almıştır.