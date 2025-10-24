Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat
Yaşam Haberleri

Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı'nın peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanak başladı. Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aşarken sağanak yağışın özellikle saat 18-00 ile 24.00 arası yoğun olması bekleniyor.

Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı'nın günlerdir uyardığı yağmur, akşam saatlerine doğru İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgarın ardından başlayan yağmur, özellikle iş çıkış saatlerinde megakent trafiğini felç etti.

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat - 1. Resim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle Cevizlibağ çevresinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Meteoroloji verilerine göre yağmurun saat 18-00 ile 24.00 arası kuvvetli fırtına ve gök gürültülü yağışa dönüşmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat - 2. Resim

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından, kentte okullar saat 16.00 itibarıyla tatil edilmişti. 

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat - 3. Resim

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat - 4. Resim

3 İLÇE İÇİN UYARI!

AKOM’dan yapılan açıklamada da, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’den başlayarak cumartesi sabahına kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği vurgulandı.

Ayrıca, “Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor” denildi.

Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

