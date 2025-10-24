İstanbul Valiliği duyurdu! Saat 16.00'dan sonra okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak konusunda uyardı. Kent için 'sarı kod' verilirken, açıklamalar da art arda geldi. Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı İstanbulluyu uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen ise saat verdi ve "Evinize erken gidin" açıklamasını yaptı.

Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15.00'ten sonra Trakya'da başlayacak yağış. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği de beklenen yağış nedeniyle saat 16.00'dan itibaren okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."