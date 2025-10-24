Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Valiliği duyurdu! Saat 16.00'dan sonra okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği duyurdu! Saat 16.00'dan sonra okullar tatil edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Avrupa yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun neden olabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u kuvvetli fırtına ve şiddetli sağanak konusunda uyardı. Kent için 'sarı kod' verilirken, açıklamalar da art arda geldi. Meteoroloji, AKOM ve İçişleri Bakanlığı İstanbulluyu uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen ise saat verdi ve "Evinize erken gidin" açıklamasını yaptı.

Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben TV yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15.00'ten sonra Trakya'da başlayacak yağış. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği de beklenen yağış nedeniyle saat 16.00'dan itibaren okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ben Onun Annesiyim oyuncuları kim? Karakterleri belli olduYunan Sahil Güvenliği 14 canı ölüme itti! Türkiye yardıma koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! Çok sayıda ölü var - Gündem14 kişinin cansız bedeni bulunduDNA testi yavru goril Zeytin'in hayatını değiştirdi! Yeni yuvası Türkiye - GündemDNA testi yavru goril Zeytin'in hayatını değiştirdiİstanbullular için kritik uyarı geldi, Orhan Şen saat verdi: Bugün evinize erken gidin - Gündemİstanbullular için kritik uyarılar peş peşe'Soğuk Savaş' programında hadis ile alay eden ve tutuklanan Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz tahliye edildi - GündemHadis ile alay eden şahıslar hakkında karar çıktı!KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis'teki törende ant içti - GündemKKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Meclis'te ant içtiŞehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler - GündemŞehit babasına hakaret etmişti! O şoförden pişkin sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...