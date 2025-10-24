Adnan Şen öldü mü, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlunun durumu araştırılıyor

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu ünlü iş insanı Adnan Şen hakkında korkutan bir haber geldi. Şen'in beyin kanaması geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Gündeme damga vuran bu haber birçok soruyu da beraberinde getirdi. Adnan Şen öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ADNAN ŞEN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Adnan Şen ölmemiştir, St. Barths adasında yürüttüğü proje sırasında beyin kanaması geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Şen, Karayipler’deki lüks inşaat projesini denetlerken rahatsızlık geçirdi.

İki haftalık tedavi sürecinin ardından eşi Begüm Şen tarafından Los Angeles'taki evine götürülen iş insanının, önümüzdeki günlerde ikinci bir ameliyat geçireceği öğrenildi.

ADNAN ŞEN'İN DURUMU NASIL YAŞIYOR MU?

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen'in büyük oğlu Adnan Şen, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiştir. İki haftalık hastane sürecinin ardından evine dönen Şen'in beyninde yeni bir sorun tespit edildi. Önümüzdeki günlerde kritik bir ikinci ameliyat geçirecek olan Şen'in başucundan eşi ayrılmadığı belirtildi.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Şen’in sağlık durumu hakkında şu ifadeler yer verdi;

"Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış. Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş. Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur."

ADNAN ŞEN KİMDİR?

Adnan Şen'İn hayatına dair güncel bir bilgi bulunamamaktadır. Gözlerden uzak sessiz sakin bir hayat sürdürmektedir.

Adnan Şen, Se Properties adlı gayrimenkul şirketinin kurucusu ve yöneticisidir. Özellikle Amerika'nın Beverly Hills bölgesinde geliştirdiği yüksek değerli konut projeleri ile tanınan, şirket aracılığıyla prestijli malikaneler ve lüks hayat alanları inşa etmektedir.