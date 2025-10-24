Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi! Önünde ikinci ciddi operasyon var

Ali Şen’in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi! Önünde ikinci ciddi operasyon var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu Adnan Şen, St. Barths’ta yürüttüğü proje sırasında beyin kanaması geçirdi. Miami’de ameliyat edilen Şen, iki haftalık tedavi sürecinin ardından Los Angeles’a taşındı. Adnan Şen’in önümüzdeki günlerde ikinci bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in oğlu, iş insanı Adnan Şen, St. Barths adasında yürüttüğü proje sırasında beyin kanaması geçirdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Adnan Şen, Karayipler’deki lüks inşaat projesini denetlerken rahatsızlandı. Hemen ambulans uçakla Miami’ye sevk edilen Şen, burada ameliyat edildi.

YENİDEN OPERASYON GEÇİRECEK

İki haftalık tedavi sürecinin ardından eşi Begüm Şen tarafından Los Angeles’taki evine götürülen iş insanının önümüzdeki günlerde ikinci bir ameliyat geçireceği öğrenildi.

“EŞİ BEGÜM ŞEN BAŞUCUNDAN AYRILMIYOR”

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Şen’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş. Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur."

